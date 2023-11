Allarme rientrato in casa Napoli per le condizioni di Piotr Zielinski: il centrocampista polacco, che aveva lasciato il ritiro della sua Nazionale, ha accusato una "semplice" tonsillite che andrà curata e dovrebbe essere a disposizione per la prossima trasferta di campionato contro l'Atalanta, dove spera di rientrare nell'elenco dei convocati anche Victor Osimhen

Soltanto una "semplice" tonsillite : dopo lo stop forzato che aveva spinto la Nazionale polacca a mandare a casa Piotr Zielinski a causa dell'angina, l'infezione appunto a carico delle tonsille, il Napoli può tirare un sospiro di sollievo. Le condizioni del centrocampista, infatti, non destano particolari preoccupazioni : per il polacco si tratta di una forte sindrome influenzale , caratterizzata da mal di gola e mal di orecchio, che andrà curata. L'obiettivo dello staff medico azzurro, che potrà toccare con mano la situazione tra la serata di lunedì 20 e la mattina di martedì 21 novembre, è quello di permettere al giocatore di smaltire il tutto: stando alle prime impressioni, Zielinski dovrebbe essere recuperabile per la partita in programma sabato 25 alla ripresa del campionato, il nuovo esordio sulla panchina del Napoli di Walter Mazzarri a Bergamo contro l'Atalanta .

Osimhen scalpita

Rentrato l'allarme Zielinski, bisognerà aspettare il ritorno di tutti i nazionali per avere le idee chiare su quelle che saranno le prime scelte di Mazzarri. Intanto a Castel Volturno scalpita Victor Osimhen, che prosegue con un po' di lavoro personalizzato misto a sessioni in campo. L'obiettivo del centravanti è quello di rientrare nell'elenco dei convocati già dalla prossima sfida con l'Atalanta per provare a mettere un po' di benzina nelle gambe, magari una trentina di minuti, ed essere nuovamente a disposizione per un contributo più importante in vista della trasferta di Champions con il Real Madrid e dei successivi scontri in campionato con Inter e Juventus.