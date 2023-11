Serie A

Weah e Bastoni salteranno Juventus-Inter. L'esterno americano ha avuto una ricaduta dell'infortunio alla coscia e starà fuori per altri 20 giorni. Confermato, invece, il problema al polpaccio per il difensore nerazzurro che salterà anche il match con il Benfica e poi sarà valutato. Mazzarri non avrà Osimhen, Meret e Rui per il suo esordio con il Napoli. Emergenza Genoa: out Retegui e Gudmundsson. La situazione squadra per squadra