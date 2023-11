La Juventus si prepara per il big match contro l'Inter facendo a meno di Weah. L'esterno bianconero ha nuovamente un problema legato al precedente infortunio muscolare: ne avrà ancora per una ventina di giorni con Allegri che spera di averlo per i primi di dicembre in occasione della gara contro il Napoli. Come stanno Locatelli, Miretti e Alex Sandro? Nel video le news di Giovanni Guardalà

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ - TUTTI GLI INFORTUNATI