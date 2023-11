Milan, con la Fiorentina senza Giroud e Leao

I rossoneri devono rinunciare a Giroud (squalificato) e Leao (infortunato) per la partita contro i toscani. Ogni volta che Pioli ha giocato senza uno tra il francese e il suo numero 10, il Milan non ha brillato. Sapere che al rientro dalla sosta non ci sarà né uno né l'altro fa scattare l'allarme in casa rossonera. Tra le note positive, però, i recuperi di Calabria e Pulisic, mentre ha lavorato ancora a parte Loftus-Cheek

Ogni volta che il Milan ha giocato senza uno tra Giroud e Leao , si è sentito un po' più debole. Sapere che contro la Fiorentina non ci sarà né uno né l'altro fa scattare l'allarme in casa rossonera. Dall'arrivo del francese a oggi è successo soltanto 11 volte e i risultati sono tutt'altro che confortanti: i l Milan è riuscito a vincere solamente tre partite, ne ha perse altrettante e pareggiate cinque contro avversari sulla carta più che abbordabili , se si pensa soltanto alle retrocesse Spezia e Cremonese. Senza quei due la squadra di Pioli fatica terribilmente.

RedBird si aspetta un’inversione di tendenza

Forse proprio per questo ai tifosi fa ancora più paura quel "non so, vediamo" di Furlani al Football Summit di Roma, riferito alla possibile partenza di qualche big in estate. Dopo Tonali, la storia milanista ha insegnato che nessuno è incedibile di fronte ad un'offerta irrinunciabile. Bilanci a posto, crescita sostenibile e risultati di livello, questa la ricetta del successo per il gruppo RedBird che si aspetta un'inversione di tendenza già contro la Fiorentina.