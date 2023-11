Assemblea degli azionisti in casa Juventus, con l'approvazione del bilancio in perdita di 123 milioni. Scanavino: "Abbassati i costi con un mercato all'insegna dell'equilibrio finanziario". Sulla Next Gen: "Grande valore strategico, ogni anno approdano nuovi giovani in prima squadra. J Women esempio di modernità della società"

A pochi giorni dal big match contro l’Inter, in casa Juventus si tiene l’assemblea degli azionisti con diversi punti all’ordine del giorno, tra i quali l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2023. Ad aprirla, il presidente Ferrero, che ha fatto il punto sui procedimenti sportivi – sia in Italia che a livello Uefa – legati al caso delle plusvalenze incrociate e della manovra stipendi (che hanno portato alla penalizzazione di 10 punti nella passata stagione e a una sanzione da 700mila euro in Italia, e – a livello Uefa – all’esclusione delle coppe e una multa da 10 milioni), per poi cedere la parola all’ad Maurizio Scanavino: "La stagione sportiva si è chiusa con un terzo posto sul campo, poi retrocessi al settimo posto per la penalizzazione di cui ha parlato il presidente Ferrero in precedenza. Abbiamo ottenuto ottimi risultati dalla Next Gen, che ha fatto un’ottima stagione, raggiungendo la finale di Coppa Italia”, ha detto, sottolineando l’importanza per la Juventus di questo progetto. “Anche quest’anno abbiamo giocatori della Next Gen presenti nella rosa della prima squadra di Allegri. Oltre ai ‘vecchi’ Miretti, Fagioli e Iling, si sono aggiunti Yildiz, Huijsen e Nonge, che hanno un grande potenziale”. Parole d’elogio anche per la J Women, “esempio di modernità della società".