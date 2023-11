Serie A

Lazio, ancora out Casale. Verso Juve-Inter con problemi per Allegri a centrocampo e per Inzaghi in difesa. Nel Napoli si ferma Lindstrom, ma Osimhen è quasi recuperato. Brutte notizie per il Bologna che perde Orsolini per 4-5 settimane. Emergenza attacco Milan: in nazionale Okafor ha riportato un infortunio alla coscia (ma tornano in gruppo Calabria e Pulisic). Problemi anche per il Genoa: out Retegui e Gudmundsson. La situazione squadra per squadra