Senza Giroud squalificato e Leao e Okafor infortunati, scelte obbligate in attacco per Pioli, che punta su Jovic centravanti. In mezzo al campo possibile chance per Pobega e dubbio fra Musah e Krunic. Italiano recupera Beltran ma il titolare in attacco sarà ancora Nzola. Kouamè titolare con Bonaventura e Nico Gonzalez. Milan-Fiorentina è in diretta su su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW sabato 25 novembre alle 20:45

PROBABILI FORMAZIONI: I 'CAMPETTI'