Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Inzaghi schiera Darmian dietro e non cambia il resto della squadra. Allegri con Locatelli in forse e una maglia in attacco da decidere. Attacco inedito per il Milan che è senza Leao e Giroud. Attesa per il primo Napoli di Mazzarri. Gasperini riflette su Scalvini mentre Mourinho riabbraccia Pellegrini

La pausa delle nazionali ha portato in dote risultati clamorosi, eliminazioni eccellenti e pass per Euro 2024 staccati con qualche patema. Da adesso fino a marzo, la serie A non conoscerà soste e andrà spedita per la propria strada. Il rientro dalla pausa ci regala partite di primissimo livello con scontri diretti sia in alto che nella zona bassa della classifica. Come sempre gli allenatori devono fare la conta: chi è partito “in forma” è tornato tutto intero?