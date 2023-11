L'allenatore dei bergamaschi ha commentato il ko contro il Napoli: "Una sconfitta difficile da digerire - ha spiegato -. Purtroppo commettiamo alcuni errori, anche di gioventù, che non ci permettono di alzare il nostro livello. Pasalic ha giocato la miglior partita della stagione" ATALANTA-NAPOLI 1-2: GOL E HIGHLIGHTS

Un punto nelle ultime tre giornate. L'Atalanta, nonostante un'ottima prestazione, viene beffata nel finale e perde 2-1 in casa contro il Napoli. Amareggiato il commento di Gian Piero Gasperini nel post partita: "Purtroppo alcuni episodi che ci complichiamo non ci permettono di alzare il livello nonostante giochiamo alla pari contro squadre di valore, come è stato contro l'Inter, la Juve e oggi - ha detto l'allenatore a Dazn -. È una squadra la nostra che quando si libera di certe paure, come è stato nel primo tempo, sa mettere in grande difficoltà. Oggi la partita era dalla nostra parte, per arrivare a perderla è servito davvero un episodio, come ci sta capitando nelle ultime settimane. Le grandi squadre ti creano più difficoltà, ti alzano il livello e puoi correre il rischio di fare qualche errore. Oggi è stato il rinvio così". E sull'assenza di De Roon ha aggiunto: "Se devo dire la verità oggi siamo stati molto bravi a centrocampo, Ederson e Koopmeiners hanno fatto la solita grande partita e Pasalic ha fatto la miglior prestazione quest'anno. In quel ruolo un po' più arretrato ma ha fatto davvero bene. Ho invertito le posizioni perché ultimamente Pasalic in quel ruolo non sempre ha trovato la posizione giusta, mentre Koop ha fatto molto bene. Vista l'assenza di De Roon ho pensato di mettere Pasalic come centrocampista, ha quelle caratteristiche e oggi l'ha fatto con grande attenzione. A me è piaciuto tantissimo, è una bella risorsa perché a centrocampo siamo contati".

"Scamacca fuori? De Ketelaere e Lookman stavano meglio" Gasperini si è soffermato anche sulla prova degli attaccanti: "Nel primo eravamo un po' a metà strada perché non sapevamo se pressare o tornare, poi nel secondo abbiamo fatto benissimo e non c'era bisogno di cambiare - ha spiegato -. Lookman e De Ketelaere hanno fatto una buona partita, il belga è un giocatore di qualità. La scelta di Scamacca fuori? Con l'Ucraina ha avuto difficoltà all'inizio ma nel finale ha fatto cose buone. Oggi era una partita che per condizione era giusto giocasse Charles, Lookman è quello che sta meglio come condizione in attacco in questo momento. È difficile oggi, per come è andata la partita, commentare una sconfitta. Contro un Napoli indubbiamente forte che abbiamo sofferto nel primo tempo, siamo stati capaci di ribaltare con grande forza, energia e qualità. Perdere questa partita è difficile da digerire". approfondimento La classifica della Serie A

"Paghiamo errori di gioventù, ma in prospettiva..." In settimana ora ci sarà l'impegno contro lo Sporting Lisbona: "L'Europa è un altro tipo di torneo, adesso abbiamo questa partita giovedì contro una squadra forte che è prima nel suo campionato - ha detto l'allenatore della Dea -. Abbiamo bisogno ancora di far risultato, poi nel caso fino a marzo non avremo né le Nazionali né l'Europa di mezzo. Dovremo stare attenti a fare delle scelte continuative su alcuni ruoli, perché questa è una squadra con valori importanti che ogni tanto commette errori di troppo e queste cose ci stanno penalizzando sui punti. Abbiamo bisogno di sintetizzare per cercare di essere più competitivi. Paghiamo anche la gioventù di alcuni giocatori, ma se ragioniamo in termini di prospettiva speriamo di far crescere al meglio tutti quanti".