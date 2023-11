Dove vedere Salernitana-Lazio

La partita tra Salernitana e Lazio, valida per la 13^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 25 novembre alle 15.00 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Salernitana e Lazio

Tra le squadre contro cui la Salernitana non ha mai pareggiato in Serie A, la Lazio è quella affrontata più volte dai campani: otto confronti (3 vittorie, 5 sconfitte), almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra squadra che non ha chiuso in parità alcun match contro i granata. Dopo due successi interni in cui non ha incassato gol contro la Lazio (nel 1947 e 1998), la Salernitana ha subito due sconfitte senza segnare in casa contro i biancocelesti (nel 2022 e 2023) in Serie A. La Salernitana non vince da 13 partite (5 pari, 8 sconfitte) di campionato: si tratta della striscia negativa più lunga dei granata in Serie A; inoltre, soltanto la Pistoiese ha una serie aperta più lunga di gare senza vittorie nella competizione (17, l’ultima delle quali datata 1981). La Salernitana ha inoltre mancato l’appuntamento con il gol in tre delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A - tante volte quante nelle precedenti 19 - oltre ad avere perso altrettante gare nelle ultime cinque sfide interne, ovvero tante sconfitte quante nelle precedenti 12. La Lazio non ha trovato il gol nelle ultime due partite di Serie A, contro Bologna e Roma, e non fa peggio da una serie di tre del maggio 2021; inoltre, i biancocelesti hanno tenuto tre volte la porta inviolata nelle ultime quattro gare di campionato: tante volte quante nelle precedenti 13. La Lazio ha conquistato finora 17 punti in campionato; dopo 12 partite di Serie A, si tratta della peggior partenza dei biancocelesti dal 2013/14: 16 punti e nono posto finale in quella stagione, iniziata con Vladimir Petkovic e conclusa con Edoardo Reja in panchina.