Dove vedere Cagliari-Monza

La partita tra Cagliari e Monza, valida per la 13^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 26 novembre alle 12.30 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Riccardo Gentile, commento di Nando Orsi; a bordocampo Francesco Cosatti e Valentina Caruso. Dalle 11.30 e dalle 14.30 appuntamento con 'La Casa dello Sport-Day', in studio Giorgia Cenni in compagnia di Stefano De Grandis e Giancarlo Marocchi.

I numeri di Cagliari e Monza

Cagliari e Monza non si sono mai affrontate in Serie A, ma si sono incrociate 38 volte in Serie B; negli ultimi sei confronti nel campionato cadetto, i sardi hanno vinto tre volte (2 pari, 1 sconfitta), ottenendo tanti successi quanti nelle precedenti 15 sfide (8 pareggi, 4 sconfitte). Il Monza ha un bilancio in equilibrio contro squadre neopromosse in Serie A, grazie a un successo esterno, due pareggi e una sconfitta interna, nella sfida più recente, contro il Lecce lo scorso maggio. Dopo avere mancato il successo nelle prime nove partite (3 pareggi, 6 sconfitte) di questo campionato, il Cagliari ha vinto due delle ultime tre gare disputate in Serie A; i sardi non ottengono tre successi in una serie di quattro sfide da maggio 2021 con Leonardo Semplici in panchina. Il Cagliari ha vinto le ultime due partite casalinghe di Serie A e nella competizione non arriva a tre successi di fila in gare interne da dicembre 2019 (quattro con Rolando Maran in panchina). Dopo avere tenuto la porta inviolata per tre match consecutivi, il Monza ha subito esattamente un gol in tutte le ultime quattro; in particolare, la squadra lombarda non ha mai incassato più di una rete nelle ultime nove partite: è la serie aperta più lunga di gare senza almeno due gol concessi nella competizione. Il Monza ha vinto due delle ultime tre trasferte (una sconfitta) di Serie A, dopo che nelle precedenti quattro gare esterne aveva raccolto soltanto un punto (1 pareggio, 3 sconfitte).