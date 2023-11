Intervistato da Sky, il "doppio ex" allenatore analizza le due protagoniste dello scontro al vertice: "Juve determinata, Inter più spettacolare. Ma non giocare le coppe è un bel vantaggio". Sul duello scudetto: "Entrambe danno l'altra per favorita, ma in realtà pensano di vincere. Se lo giocheranno loro due"

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ