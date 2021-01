9/37

ANDREA PIRLO (Inter 1998-99 e 2000-01, Juve 2011-15)



L'Inter non riesce a valorizzare il suo giovane talento e lo vende al Milan, dove diventa grandissimo. Nel 2012 il passaggio a costo zero alla Juve, di Conte, che costruisce sulle sue geometrie i suoi tre scudetti (che saranno quattro per Pirlo). Dopo l'avventura in MLS chiude la carriera da giocatore e frequenta il Corso di Coverciano per diventare allenatore. Quando Agnelli lo chiama per affidargli la Juve non può dire di no