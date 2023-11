Mou: "Ogni tanto piango, ma oggi tante soluzioni"

Soddisfatto l'allenatore della Roma dopo il 3-1 della Roma sull'Udinese: "Partita sofferta ma è stata colpa nostra perché dovevamo chiuderla prima". Poi aggiunge: "oggi avevo una panchina in cui guardandomi a destra e a sinistra avevo giocatori che potevano cambiare il match". Sui singoli: "Azmoun ha qualità pazzesche ma gli manca qualcosa. Aspetto Sanches e Smalling, Mancini gioca anche su una sola gamba" SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

"È stata una partita sofferta ma è stata colpa nostra perché dovevamo chiuderla prima". Queste le parole di José Mourinho al termine del match vinto dalla Roma contro l'Udinese. Il portoghese è soddisfatto non solo del risultato ma soprattutto della qualità delle scelte a disposizione quando la partita sembrava destinata ad un pareggio: "Oggi avevo una panchina in cui guardandomi a destra e a sinistra avevo giocatori che potevano cambiare la partita...Tante volte piango perché non ho soluzioni, oggi devo dire panchina ricca. Ho fatto dei cambi, la squadra ha risposto molto bene. Nel secondo gol c’è tanta qualità, ma anche poca organizzazione. Dico sempre che il calcio caotico crea problemi all’avversario, ma anche a livello tecnico". Poi anche un commento sull'Italia del tennis: "Se non sbaglio avete vinto la Davis, complimenti!"

"Li abbiamo fatti rientrare, ma grande reazione anche la nostra" Sul pareggio subito e la successiva reazione che ha portato al doppio vantaggio: "Loro non sembravano avere la forza di reagire ma gli abbiamo aperto la porta. Per fortuna anche la nostra è stata una reazione fortissima, Ho avuto una grande risposta dai ragazzi, sembra che vogliamo battere record di gol negli ultimi minuti ma quando l’avversario è in difficoltà devi attaccarli alla giugulare, cosa che non abbiamo fatto". Sul sostegno dell'Olimpico: "Ho allenato 6-7 squadre diverse, però quando la squadra è in difficoltà qui a Roma ti sostengono sempre e questo crea un clima per gli ultimi 10-15 minuti che aiuta la squadra a fare quello che fa spesso, oggi abbiamo due punti extra molto importanti per noi”.

"Aspetto Smalling. Mancini gioca anche su una gamba..." Mou parla anche dei singoli come Azmoun, capace di buone giocate nel finale: "È un giocatore di qualità pazzesca, ma gli manca qualcosa per essere uno da “Mourinho” in fase difensiva. Non ci siamo ancora ripresi, ci sono troppi alti e bassi e non voglio fare alcuna festa. Se Sanches e Smalling tornano andiamo verso tutti gli obiettivi". Poi aggiunge: "Mi dispiace che Kristensen e Azmoun non possano giocare in Europa League, in queste gare puoi anche provare cose diverse. Per Azmoun non c’è tanto spazio per giocare titolare quando hai Dybala e Lukaku è dura. Oggi ho avuto tante soluzioni, l’unica debolezza era dietro perché siamo pochi ma quando siamo tutti possiamo fare quello che abbiamo fatto oggi, mi sono sentito confortante nella difficoltà". Infine l'elogio a Mancini: "Aveva un problema fisico, gioca prendendo antidolorifici ma Mancini gioca anche con una gamba sola".