Inter, Inzaghi ora aspetta Arnautovic e Sanchez

Dopo l’1-1 contro la Juve, i nerazzurri sono tornati ad allenarsi per preparare la sfida di Champions in casa del Benfica, poi ci sarà la trasferta di Napoli. I numeri dei due attaccanti titolari sono notevoli ma ora Inzaghi aspetta anche i gol di Sanchez e Arnautovic: per la trasferta in Portogallo l’allenatore spera di recuperare il cileno

L’Inter ora aspetta Sanchez e Arnautovic

Alexis Sanchez, dopo il problema alla caviglia accusato in nazionale e il forfait di Torino, ha svolto lavoro personalizzato a buon ritmo e Inzaghi spera di poterlo portare a Lisbona dove l’Inter cerca i punti per il primato anche nel girone di Champions. La qualificazione è già in tasca e allora continuerà il turn over dell’allenatore. Di sicuro Marko Arnautovic avrà minuti e spazio. Il suo bottino finora è magro: solo un assist all’esordio col Monza, poi qualche apparizione e l’infortunio di Empoli. Troppo poco per far rifiatare la ThuLa che fin qui ha trainato tutta la squadra.