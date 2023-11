Gli assist di Lukaku per la rete di Dybala, di Chiesa per Vlahovic e di Thuram per Lautaro: è stata la domenica delle 'coppie gol' in Serie A. Ecco quali sono i due giocatori che in combinazione (l'assist di uno per il gol dell'altro) hanno prodotto più gol nei campionati europei (dati Transfermarkt)

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ