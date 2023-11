Napoli, utile da record di quasi 80 milioni

Napoli, bilancio record . Come riportato dal portale specializzato Calcio e Finanza, che ha consultato i documenti ufficiali relativi alle cifre del club, la squadra campione d'Italia in carica ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2023 con un utile di quasi 80 milioni di euro. 79,7 milioni di euro, per la precisione. Un netto balzo rispetto al rosso di 51,9 milioni fatto registrare un anno fa, al 30 giugno 2022.

Record storico

Il fatturato del Napoli è stato pari a 359,2 milioni di euro, altro dato in grande crescita rispetto ai 175,9 milioni dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2022. Costi sostanzialmente in linea, con un aumento dai 241,1 milioni di euro del 2021-22 ai 242,5 milioni del 2022-23. Mentre il patrimonio netto al 30 giugno 2023 è positivo per 143,5 milioni. Si tratta di un nuovo primato: Calcio e Finanza fa sapere che il netto positivo del Napoli di quasi 80 milioni è il migliore mai fatto registrare nella storia da una società di Serie A. Il precedente record apparteneva sempre al club di Aurelio De Laurentiis, che aveva chiuso il 2016-17 con un utile di 66,6 milioni di euro. Al terzo posto all time nella storia del campionato italiano c'è invece l’Atalanta, che aveva raggiunto i 56,7 milioni di utile nel 2020 (in quell’anno i bergamaschi chiudevano ancora il bilancio al 31 dicembre).