Il Napoli si è ritrovato, anche nella sconfitta

Sintonia e buon umore in casa Napoli, nonostante la sconfitta di Madrid: gli azzurri si sono ritrovati sotto la nuova gestione di Walter Mazzarri e dopo la vittoria di Bergamo si preparano a sfidare Inter e Juventus, le prime due della classe. Con un Osimhen in più, che sta tornando al 100% e potrebbe aumentare il minutaggio già contro i nerazzurri

Baci ma pure abbracci. E quelli danno calore, incoraggiano. È il Napoli che si stringe. E si ritrova in un’idea nuova che è anche vecchia. Uno spirito che s’era smarrito. Perso come certe ambizioni. Come troppe partite. Il lavoro del campo. La ricerca del particolare. Sintonia e buon umore nello spogliatoio. E Osimhen, che ha recuperato la maschera e quasi anche la condizione.