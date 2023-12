Dove vedere Monza-Juventus

La partita tra Monza e Juventus, valida per la 14^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 1 dicembre alle 20.45 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Monza e Juventus

Il Monza ha vinto entrambe le partite di Serie A disputate contro la Juventus e potrebbe diventare la prima formazione a ottenere tre successi in tutte le prime tre sfide contro i bianconeri nella competizione. L’ultima formazione a battere tre volte di fila la Juventus in Serie A in ordine di tempo è stata il Parma (maggio 2011). Dato l’1-0 del 18 settembre 2022, in caso di successo del Monza, la Juventus diventerebbe la terza squadra battuta due volte in casa dai brianzoli in Serie A, dopo Empoli e Salernitana. Il Monza ha subito al massimo un gol nelle ultime 10 partite di Serie A (sette reti subite); è la striscia aperta di gare senza almeno due gol subiti più lunga tra le squadre attualmente in Serie A, seguita proprio da quella degli avversari di giornata (Juventus, otto gare con al massimo una marcatura avversaria). Dal 12 maggio in avanti il Monza ha subito solo quattro gol in otto partite casalinghe disputate in Serie A, nel periodo, tra le squadre presenti nella competizione sia nel 2022/23 che nel 2023/24, i biancorossi vantano la miglior difesa interna. La Juventus ha mantenuto otto volte la porta inviolata in questa Serie A, meno solamente del Nizza (10) nei maggiori cinque campionati europei. La Juventus ha vinto quattro delle prime sei trasferte di questo campionato (1 pareggio, una sconfitta) e non ottiene cinque successi nelle prime sette partite fuori casa dal 2019/20; in 12 delle 14 occasioni in cui i bianconeri hanno vinto almeno cinque delle prime sette gare esterne disputate in Serie A, hanno poi concluso la stagione al primo posto (inclusi 2004/05 e 2005/06).