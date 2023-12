Dopo aver riposato in Champions , il Toro è pronto a riprendersi il posto in squadra, guidare i suoi compagni contro i campioni in carica e ritoccare, se possibile, i suoi numeri che raccontano di 27 gol nell'anno solare 2023. E domenica sarà una gara ancora più particolare per l'argentino, a casa e nello stadio intitolato al mito Maradona. E di fronte avrà un'altra stella come Osimheh

A casa del mito. Lautaro Martinez capitano dell' Inter e attaccante dell' Argentina campione del Mondo insegue nuovi record contro il Napoli nello stadio intitolato a Maradona . Dopo aver riposato in Champions League, il Toro è pronto a riprendersi il posto in squadra, guidare i suoi compagni contro i campioni in carica e ritoccare se possibile i suoi numeri. Nell'anno solare 2023 è a quota 27 gol in campionato, meglio di lui dal 2000 a oggi solo Vieri e Milito con 28. Due mostri sacri. Lautaro peró sta viaggiando a medie incredibili.

Il Lautaro di oggi è al livello dei migliori del mondo

È il secondo giocatore negli ultimi 60 anni in grado di segnare almeno 13 reti nelle prime 13 gare dell’Inter in campionato, dopo Mauro Icardi, e va a segno da 4 trasferte consecutive. A proposito, nessun giocatore ha realizzato più gol in trasferta di lui in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: otto come Mbappé, Haaland e Bellingham. Insomma è pronto a lanciare l’assalto a un campione come Osimhen. Perchè Lautaro, il Lautaro di oggi, è al livello dei migliori del mondo. Al Napoli in carriera ha segnato 4 gol ma solo uno lontano da San Siro. Ecco se vuole inseguire nuovi record e puntare ancora più in alto, lo deve fare nello stadio del mito della sua gente. Al Diego Armando Maradona.