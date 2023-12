Dove vedere Lazio-Cagliari

La partita tra Lazio-Cagliari, valida per la 14^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 2 dicembre alle 18.00 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lazio e Cagliari

La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime 16 partite di Serie A contro il Cagliari (13 vittorie, 3 pareggi); i biancocelesti hanno avuto una striscia di imbattibilità più lunga solamente contro l’Inter nel torneo (19 gare tra settembre 1996 e novembre 2005). La Lazio ha segnato 66 gol in 36 match casalinghi contro il Cagliari in Serie A (1,8 di media a gara), tra le squadre affrontate almeno 30 volte in casa nel massimo campionato, solo contro il Bologna (1.9) la Lazio ha realizzato in media più gol. Era dalla stagione 2013/14 che la Lazio non conquistava al massimo 17 punti nelle prime 13 partite in un campionato di Serie A; in quell’occasione i biancocelesti persero anche la 14^ gara disputata. La Lazio ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite casalinghe di Serie A e non arriva a tre clean sheet interni di fila da ottobre 2022; tuttavia, i biancocelesti non hanno segnato nell’ultima partita disputata in casa e non rimangono due partite interne consecutive senza reti in campionato da novembre 2007. Il Cagliari ha conquistato sette punti nelle ultime quattro partite di Serie A, solo uno in meno rispetto alle 20 precedenti gare disputate nella competizione (otto punti). Nelle prime sei trasferte di questo campionato il Cagliari ha conquistato solamente due punti e dovesse perdere registrerebbe la propria peggior partenza fuori casa in Serie A dal 2005/06 (un punto nelle prime sette gare esterne).