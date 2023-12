Trasferta delicata quella dell'Inter, che a Napoli vuole i tre punti per tornare in testa al campionato. Inzaghi deve fare a meno di Bastoni, recuperabile per il match con l'Udinese, e Pavard, che prosegue nel recupero. Ma l'allenatore può contare sui numeri della sua squadra in trasferta

Restare davanti alla Juve è l'obiettivo di Inzaghi ma per farlo bisogna battere il Napoli al Maradona. Una trasferta insidiosa con i nerazzurri che dovranno fare a meno di Bastoni e Pavard . L'azzurro è tornato a correre e a forzare in campo ma dovrebbe rientrare contro l'Udinese la prossima settimana. Pavard prosegue la riabilitazione dopo la lussazione della rotula, sta facendo progressi e dovrebbe essere disponibile per la fine dell'anno. In difesa quindi scelte obbligate, con Darmian, De Vrij e Acerbi. Per il resto, la formazione sarà quella dei titolarissimi con Dumfries e Dimarco sugli esterni e a centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco la certezza rappresentata dalla coppia Lautaro-Thuram.

Nerazzurri da trasferta, ma il Napoli...

La forza di un gruppo e la struttura della squadra. Equilibrio ed efficacia nell’Inter di oggi che va ad affrontare il Napoli,imbattuto in 16 delle 17 sfide giocate negli ultimi 20 anni proprio contro i nerazzurri. Campo difficile ma tradizione in trasferta che negli ultimi tempi premia la squadra di Inzaghi. L’Inter ha vinto cinque delle sei trasferte di questo campionato con 13 gol fatti e solo due subiti. Più in generale, l’Inter ha vinto ben nove delle ultime 11 trasferte di Serie A, segnando una media di 2.4 reti a incontro (26 in totale). Fanno eccezione nel parziale una sconfitta, proprio contro il Napoli lo scorso 21 maggio e il pareggio contro la Juventus nell’ultimo week end. Il tutto si sposa ad una solidità difensiva straordinaria. L’Inter è infatti la squadra che ha subito meno gol fuori casa in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: due reti incassate in sei trasferte e giocatori con l’esperienza giusta e la capacità di calarsi sempre nelle situazioni nella maniera corretta. Acerbi ad esempio dopo aver saltato le prime tre partite di campionato per un problema muscolare ha giocato sempre dimostrando adattabilita alle varie posizioni della difesa a tre, a protezione anche di un Yann Sommer che ha tenuto la porta inviolata in 8 delle prime 13 gare di Serie A. Lo stesso numero di clean sheet collezionati da Andre Onana nell’inter stagione scorsa(8 in 24 presenze). Uno dei fattori che l’inter proverà a far valere al Maradona per sovvertire la tradizione e riprendersi la vetta della classifica