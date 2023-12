Italiano: "Squadra vera, abbiamo fatto tutto bene"

Tre gol, tre punti e zona Europa momentaneamente ritrovata. Sorride a fine partita Vincenzo Italiano , protagonista con la sua Fiorentina di un netto 3-0 ai danni della Salernitana: "Bravi i ragazzi - ha commentato l'allenatore a Dazn -. Grande approccio, grande primo tempo. Partita affrontata davvero con la giusta attenzione e concentrazione, perché in campionato dovevamo ricominciare a pedalare, a fare punti e ci siamo riusciti. Ottima prestazione, siamo andati in gol con gli attaccanti e con gli esterni, abbiamo fatto la partita come andava fatta, specie dopo l’impegno di giovedì sera. Abbiamo fatto bene tutto oggi : rifinitura, conclusione, abbiamo lavorato bene nel concedere poco alla Salernitana, abbiamo lasciato spazio solo in quella situazione dove per poco non subiamo gol. I ragazzi hanno lavorato da squadra matura, squadra vera. In presentazione della gara avevamo detto che questa classifica necessitava di una prestazione di alto livello e i ragazzi sono stati bravi".

"Contento per Beltran e Sottil. Viviamo per questa pressione"

Il discorso si è poi spostato sui singoli: "Beltran oltre al rigore ha lavorato bene, ha legato il gioco, ha permesso alla squadra di guadagnare i primi metri - ha spiegato Italiano -. Soprattutto nel primo tempo è stato bravo, fare gol aiuta. È un ragazzo ancora timido, molto umile, chiuso. Deve iniziare anche lui a maturare da questo punto di vista, è arrivato in un gruppo che gli vuole bene, una società che lo stima, un allenatore che gli sta dando fiducia. Arriva da un altro calcio, ma si sta sbloccando. Sono contento anche per Sottil, ha avuto in precedenza tante situazioni per sbloccarsi, l’ha fatto oggi, quindi giornata positiva. Noi cerchiamo di migliorare tutto quello che in questo momento non sta andando nel verso giusto, soprattutto in zona gol, e quando rispondiamo in questo modo fa bene, perché domani dobbiamo preparare un’altra gara, lo faremo con grande entusiasmo e ci lascia fiduciosi. La pressione? Ce l‘abbiamo tutti: giocatori, allenatore, società. Viviamo per queste pressioni e dobbiamo cercare di gestirle nel migliore dei modi. Quando le reazioni sono queste e non ci si nasconde vuol dire che ci sono persone che hanno orgoglio. Chi va in campo è perché merita la maglia e sta rispondendo bene". Infine una battuta sui tifosi: "Questo stadio spinge forte, ti dà una grossa amano, ti trascina - ha concluso -. In casa dobbiamo far valere questo 12° uomo in campo, noi vogliamo sempre giocare con questo clima, con questo stadio infuocato che ci permette anche di approcciare come fatto oggi. Tutti insieme possiamo mettere in difficoltà qualsiasi avversario”.