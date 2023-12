Il centrocampista è tornato in campo sabato sera a San Siro contro il Frosinone: l’algerino era out da maggio, per l’infortunio al ginocchio subito nel derby di Champions contro l’Inter: “Felice di ripartire, sensazione incredibile -ha detto a Sky Sport nel post- tutto il lavoro che ho fatto per tornare mi ha dato questa voglia, una soddisfazione ricominciare. La Coppa d’Africa a gennaio? Se non sarò pronto meglio che il ct chiami qualcuno al 100%”