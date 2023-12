Torna a vincere in trasferta la Roma che passa sul campo del Sassuolo in rimonta per 2-1. Decisivo l'ingresso dalla panchina di Kristensen che prima si procura il rigore del pareggio di Dybala e poi realizza il gol della vittoria con un sinistro deviato nettamente da Tressoldi nella porta di Consigli. Tutti i voti della sfida del Mapei Stadium a cura di Federico Botti