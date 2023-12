Un pareggio subito in extremis, su calcio di rigore, che ha lasciato l'amaro in bocca al Bologna. Thiago Motta è rimasto contento della prova dei suoi ("Abbiamo fatto una buonissima prestazione, una gara completa concedendo poco al Lecce"), ma non ha nascosto la rabbia per quel penalty concesso a recupero ormai scaduto da pochi secondi: "Siamo andati in vantaggio e continuato a giocare, poi alla fine un episodio del genere in cui ci perde solo il nostro calcio - ha detto l'allenatore -. Se Doveri decide di lasciar giocare... invece abbiamo lasciato la possibilità al Var e a Nasca di combinare il suo. Sono sfortunato con lui, ricordo anche cosa fece in Spezia-Lazio o quello che è successo a Torino".