Nuove scintille tra l'allenatore granata e il giocatore serbo nell'ultimo allenamento in vista del posticipo contro l'Atalanta. Juric non avrebbe gradito alcuni atteggiamenti del giocatore, scatenando la reazione di Radonjic, praticamente quasi mai inutilizzato nelle ultime settimane dopo un grande inizio di stagione. Non dovrebbe essere convocato, mentre Ricci ha recuperato dall'infortunio e dovrebbe sedersi in panchina

Ancora uno scontro tra Ivan Juric e Nemanjia Radonjic. Secondo quanto risulta a Sky Sport, l'allenatore del Torino non ha gradito gli atteggiamenti del serbo nell'ultimo allenamento. Ennesime scintille tra i due. Non è infatti la prima volta che Radonjic fa indispettire Juric . L'episodio più plateale nel derby con la Juventus lo scorso anno allo Stadium, quando Juric mandò in campo l'attaccante per richiamarlo furioso in panchina dopo il gol preso su azione da corner con Radonjic posizionato male. Un rapporto altalenante, tra dichiarazioni ottimistiche ("Rado è fortissimo, deve essere più continuo, noi lo aiuteremo") e bocciature pesanti: "Non sono riuscito a farlo diventare un giocatore" ha spiegato più volte Juric. Fino a un inizio di stagione promettente con 3 gol, rivelatosi però l'ennesimo fuoco di paglia. Da due mesi (precisamente dalla 7^ giornata del 2 ottobre scorso), Radonjic è scomparso dalle gerarchie del Torino giocando solo 8 minuti contro il Sassuolo il 6 novembre e 5 con il Monza l'11 novembre. La partita con l'Atalanta a quanto pare non sarà quella del rilancio, con il giocatore che potrebbe anche non essere convocato per il litigio odierno con Juric.