Il club nerazzurro ha comunicato che gli esami a cui sono stati sottoposti i due olandesi hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra per il difensore centrale e un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra per l'esterno. I due calciatori nerazzurri saranno rivalutati nella prossima settimana.. Per entrambi saranno circa 20 i giorni di stop: l'obiettivo è quello di riaverli per il match contro il Genoa del prossimo 20 dicembre

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ