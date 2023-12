Nella prossima giornata si sfidano Atalanta e Milan che fanno però la conta degli indisponibili. Leao resta in dubbio, Gasperini ha perso anche Djimsiti. Bastoni ha annunciato quando rientrerà ma Inzaghi non avrà a disposizione Dumfries e de Vrij. Occhio anche agli squalificati che sono 6. Bijol: operazione riuscita; due mesi di stop previsti per lui. Chi sono tutti gli infortunati? La situazione verso il 15° turno



