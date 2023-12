Allegri pensa a Locatelli, Danilo leader ritrovato

I bianconeri si preparano all'ostacolo Napoli, atteso venerdì allo Stadium: Allegri potrebbe rilanciare Locatelli dall'inizio mentre in attacco si candida Milik. Danilo scalda i muscoli per essere protagonista

Operazione contro-sorpasso. Danilo e Locatelli al lavoro con gli ostacoli della Continassa, immagine che rimanda all’ostacolo Napoli atteso allo Stadium. Con una vittoria la Juve potrebbe tornare in testa, almeno per una notte, ma Allegri fiuta il pericolo e dopo la sconfitta in casa con l’Inter si fida poco dei campioni d’Italia e ancora meno di Mazzarri.

Potrebbe rilanciare dall’inizio Locatelli che sta ritrovando la condizione. Attacco al gran completo con l’ex Milik che spera di trovare spazio, almeno a partita in corso. Allegri predica massima attenzione per allungare il periodo d’oro di 7 vittorie e due pareggi iniziato dopo il ko col Sassuolo grazie a una Juve granitica, capace di soffrire e rimediare all’assenza di un leader come Danilo, che si era infortunato a metà ottobre, senza il quel sono arrivate comunque 4 vittorie e 1 pareggio con appena 1 gol subito.

Il capitano è rientrato a Monza, adesso scalda i muscoli per essere protagonista contro il Napoli, la squadra contro cui ha esordito in bianconero nel 2019 alla seconda giornata di campionato: Danilo entra al posto di De Sciglio e dopo 29 secondi segna il gol dell’1-0 facendo impazzire lo Stadium. Il primo gol e il primo scudetto a fine campionato, l’ultimo vinto dalla Juve. Adesso c’è di nuovo il Napoli e un sogno tricolore da inseguire.