Anche oggi, mercoledì 6 dicembre, Leao ha svolto lavoro personalizzato: il portoghese resta in dubbio per la sfida con l'Atalanta di sabato, le prossime ore saranno decisive in questo senso. Anche Kjaer continua ad allenarsi a parte e potrebbe saltare l'ottava partita di fila (è out da fine ottobre)

Leao resta in dubbio per Bergamo

Dall'inizio della scorsa stagione a oggi, considerando Champions e campionato, la media punti della squadra di Pioli è crollata in assenza del portoghese. Nelle 7 partite in cui il Milan è stato orfano di Rafa, sono arrivate 5 sconfitte e appena 2 vittorie, peraltro nelle ultime due in Serie A, intervallate dal crollo contro il Borussia Dortmund. Da vedere e capire se Leao riuscirà a unirsi alla squadra già nelle prossime ore per essere subito a disposizione oppure se per precauzione sarà meglio aspettare qualche giorno in più. Personalizzato anche per Kjaer: il danese potrebbe saltare Bergamo (e sarebbe l'ottava partita di fila).