In attesa di capire se il portoghese sarà arruolabile per la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta o sarà tenuto a riposo per averlo al meglio in vista della decisiva sfida di Champions a Newcastle, andiamo a vedere come cambia il rendimento del Milan con e senza il suo numero 10. Nelle ultime due stagioni il bilancio è in rosso, con due sole vittorie, 5 sconfitte e una media punti di 0,86 a partita

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ