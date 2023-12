Il club gialloblù sul proprio dopo la visita della Guardia di Finanza nella propria sede: "Nessuna perquisizione. Contestate tre fatture per 59.927, 20 euro. Dimostreremo l'insussistenza dell'accusa". L'operazione "Cyrano", diretta dalla procura di Reggio Emilia punta a fare chiarezza su presunte sponsorizzazioni ottenute mediante fatture false emesse da una società 'cartiera'. E ammonterebbero a 10 milioni di euro

"La società Hellas Verona FC e il suo Presidente, Maurizio Setti, sono costretti a diffondere un nuovo comunicato perché la misura è ormai colma e si è oltrepassato il limite della decenza". Comincia così l'ultima nota della società veneta relativa all'indagine su presunte sponsorizzazioni ottenute mediante fatture false emesse da una società 'cartiera'. Ieri la Guardia di Finanza è stata nella sede del club che sottolinea come non ci siano state "perquisizioni o sequestri" nei confronti della società stessa e del suo presidente. La vicenda coinvolge anche altre società e le false fatturazioni ammonterebbero a 10 milioni di euro. Nel corso delle operazioni, inoltre, sono stete notificate informazioni di garanzia nei confronti di 26 soggetti indagati.

"Nessuna perquisizione da parte della Guardia di Finanza"

"In passato, la Società e il suo Presidente sono stati oggetto di iniziative giudiziarie, aventi ampia risonanza mediatica - prosegue il comunicato - che poi l’autorità giudiziaria, su istanza e ammissione degli stessi organi inquirenti, ha archiviato, accertandone la manifesta infondatezza, acclarata anche dalla Corte di cassazione. Ma, ora, siamo in presenza di una plateale, incivile e rozza disinformazione e mistificazione della realtà. Da ieri, si vuole fare credere all’opinione pubblica, invocando addirittura sanzioni esemplari, che Hellas Verona e il suo Presidente siano i principali protagonisti di un unico disegno criminoso integrante una maxitruffa, in contratti di sponsorizzazione, per un valore di 10 milioni di euro. La verità è una sola ed è incontrovertibile. La Guardia di Finanza non ha eseguito perquisizioni e/o sequestri ai danni della Società e del suo Presidente".

Inchiesta "Cyrano", cosa è successo nelle ultime 24 ore L'ultimo comunicato dell'Hellas Verona fa seguito a quanto avvenuto nel corso della giornata di mercoledì 6 dicembre, quando è stato reso noto che la Guardia di Finanza si è recata nella sede del Verona nell'ambito di un'indagine relativa a società che sarebbero coinvolte in sponsorizzazioni ottenute mediante fatture false emesse da una società 'cartiera'. L'inchiesta ribattezzata 'Operazione Cyrano' è diretta dalla Procura di Reggio Emilia. Già ier il club veneto aveva diramato una nota specificando che "l'indagine è su una società terza e non sull’Hellas. Nessuna perquisizione della sede, forniti documenti fiscali ma su nessun contratto di sponsorizzazione".

"Nulla da nascondere, materiale consegnato spontaneamente alla Guardia di Finanza" "Nella giornata di ieri - prosegue invece il comunicato del 7 dicembre - gli organi di Hellas Verona, non avendo nulla da nascondere, hanno spontaneamente consegnato ai funzionari della Guardia di Finanza, nucleo di Reggio Emilia, tre fatture, risalenti al 2019, che rientrano nel materiale oggetto di una indagine, promossa dalla Procura di Reggio Emilia, contro la società D.A.L. Worldwide Distribution. Quest’ultima società emise le tre fatture, per un totale di € 258.760,00, nei mesi di luglio e ottobre 2019. Hellas Verona le pagò regolarmente a fronte di lavori edili eseguiti. Le tre citate fatture, nel tempo, non sono mai state contestate dall’Agenzia delle Entrate. E, nei mesi scorsi, erano state acquisite anche dalla Guardia di Finanza, nucleo di Verona, nell’ambito di un periodico e ordinario controllo fiscale.