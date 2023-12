Con Pavard e Dumfries ai box e un Cuadrado non ancora al 100%, continua l'emergenza sulla destra in casa Inter. E così Inzaghi sta meditando una mossa a sorpresa: spostare Davide Frattesi sulla fascia. C'è anche l'ipotesi Darmian più avanzato (invece del classico ruolo da braccetto destro), ma in questo senso dipenderà molto dalle alternative nel pacchetto arretrato e dalla possibilità di schierare da subito il rientrante Bastoni dal 1'

