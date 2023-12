Roma all'attacco: è il 2° migliore in Serie A

E' un calcio che produce gol quello della Roma di quest’anno, soltanto l’Inter ne ha segnati di più in Serie A. L’altro dato interessante è il primato dei giocatori andati a rete, 12: un numero utile a raccontare un coinvolgimento collettivo alla fase offensiva. Non è un elemento secondario né casuale. A inizio stagione Mourinho ha lavorato tanto sull’evoluzione della qualità del possesso palla; un progetto che ha faticato inizialmente a decollare, causa elevato numero di infortuni ma che ora inizia a prendere corpo. Alcuni momenti contro Udinese e Sassuolo hanno messo in evidenza una maggiore qualità nel giro palla. Poi ci sono le individualità: Dybala sta tornando ai livelli della passata stagione dopo il doppio infortunio, Lukaku invece non ha avuto pause e ha cambiato notevolmente la faccia dell’attacco della Roma. Il passaggio da Abraham a Lukaku è un fatto determinante. Abraham ha buone qualità ma alterna momenti discreti a fasi di grande inconsistenza. Lukaku al contrario, solidità ed efficacia non le perde mai, né in fase realizzativa né da regista offensivo, bravo com’è a valorizzare i movimenti dei compagni.