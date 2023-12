Gasperini: "Dubbio Djimsiti, CDK è carico"

Solo un punto raccolto a novembre in campionato, dove le sconfitte contro Inter e Napoli prima del Torino hanno frenato il cammino dell'Atalanta. Al netto del primo posto nel girone di Europa League, i nerazzurri non vincono in campionato dallo scorso 30 ottobre (3-0 ad Empoli) e sono scivolati all'8° posto insieme alla Lazio. L'emergenza in difesa e la crisi di risultati precedono la sfida di sabato contro il Milan, match introdotto da Gian Piero Gasperini in conferenza stampa: "Anche il Milan ha avuto defezioni importanti, adesso sta recuperando un po' di giocatori. Non so quanti ci saranno, ma ci sono questi periodi nell'arco del campionato in cui puoi sopperire più o meno bene. In questo momento dobbiamo avere ancora più attenzione e volontà. Giochiamo in casa una partita importante, dobbiamo aggrapparci al fattore campo per tirare fuori il massimo delle energie come ha fatto il Milan. Questo è il calcio, le svolte dobbiamo darle noi". Su Pioli: "Parlano i risultati, ha sempre dato un'impronta particolare. Ha vinto un campionato straordinario, lì è stato sicuramente il punto più alto". E sul momento della squadra: "L'impegno non è mai mancato da parte di nessuno. In questo momento ci serve continuità anche da altri giocatori, altrimenti per una squadra che fa le coppe e il campionato diventa poi difficile. C'è stata una settimana di allenamenti, mi aspetto domani una squadra molto pronta. Domani ci piacerebbe interrompere questa serie di risultati negativi, a me importa che la squadra giochi come ha sempre fatto. Dobbiamo pensare partita dopo partita".