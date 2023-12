La sfida dello Stadium è senza dubbio speciale per Cristiano Giuntoli, ex Napoli, e ora impegnato nel suo nuovo percorso alla Juve: "Un club seguito nel mondo, c'è pressione ma io volevo iniziare un nuovo percorso". Sul caso Pogba: "Aspettiamo l'ultimo grado di giudizio e poi faremo le valutazioni"

Non solo in campo, anche sugli spalti c'è grande attesa per la sfida tra Juventus e Napoli. Partita particolarmente sentita per l'ex Napoli Cristiano Giuntoli attuale 'Football director' dei bianconeri: "C'è grande emozione, rivedere tanti ragazzi che hanno condiviso tanti anni con me. Sono contento di essere qui e penso al presente e al futuro bianconero".