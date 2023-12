Roma, Dybala vale un punto in più a partita

Una prima stagione con 18 gol e una seconda in cui il rendimento è tornato a salire: 11 presenze da titolare finora in tutte le competizioni per Dybala, 915' giocati con 5 assist e 4 gol . Reduce dalle due reti di fila contro Udinese e Sassuolo, votato giocatore del mese a novembre in Serie A (battuta la concorrenza di Lautaro Martinez, Berardi, Nico Gonzalez, Buongiorno e Zirkzee).

L’abbondanza in attacco, non in difesa e centrocampo

Contro la Fiorentina farà coppia con Lukaku: per il belga 16 partite da titolare, 10 gol e 1 assist. Altre opzioni in corsa: Belotti (5 gol e 2 assist), El Shaarawy (2 gol e 2 assist), mentre Azmoun non ha mai giocato da titolare, ma nei 145' in campo ha segnato contro il Lecce nella rimonta più pazza di questa stagione. Dalle tante opzioni offensive per Mourinho, all'apporto quasi inesistente di Smalling e Renato Sanches. Il leader della difesa è assente da più di tre mese per una tendinite al ginocchio. Il centrocampista portoghese, preso per essere titolare, ha giocato finora solo due partite dal 1' e poi è stato fermato dai soliti problemi muscolari.