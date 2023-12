L'allenatore del Milan analizza la sconfitta con l'Atalanta: "Se prendi 3 gol significa che non hai lavorato bene di squadra in difesa: commessi errori che pesano. Ma i nostri obiettivi non cambiano". Adesso testa alla Champions: "Vogliamo restare in Europa. Leao pronto per giocare"

La striscia del Milan in campionato si ferma a due vittorie: Pioli che cercava continuità (e un risultato che facesse morale per arrivare carichi all'impegno decisivo di Champions contro il Newcastle) si ferma a Bergamo, al termine di una partita decisa soprattutto dalle distrazioni difensive: "Il rammarico c'è perché in parità numerica sembrava che l'inerzia nel finale fosse dalla nostra parte. Poi bisogna essere più lucidi nelle scelte difensive : abbiamo perso palla e non seguito gli uomini, sono errori che stasera ci costano tanto", dice l'allenatore rossonero a fine gara.

Torna alla vittoria l'Atalanta con una magia di Muriel al 95'. Un sfida che ha visto la squadra di Pioli recuperare i gol di svantaggio, entrambi firmati da Lookman (MVP del match), per poi arrendersi nel finale. Sufficienza anche per tutti i nerazzurri, con Lookman, Ederson, Koopmeiners e Muriel sopra la media. Dei rossoneri Maignan e Giroud i migliori, male la difesa

Ora la Champions (e torna Leao)

"Se prendi 3 gol vuol dire che non hai lavorato bene di squadra in fase difensiva. L'abbiamo ripresa due volte, una partita così era da portare a casa con un risultato positivo. Nel primo tempo abbiamo anche fatto meglio di loro ma senza concretizzare, nel secondo abbiamo commesso delle ingeuità che pesano. Fosse finita 2-2 c'erano tante cose positive nella nostra partita. Classifica? Cercavamo continuità, non cambio idea sui nostri obiettivi ma ora dobbiamo iniziare a fare meglio". E adesso testa subito alla Champions: "Ora abbiamo una partita importantissima in Europa, con un solo risultato a disposizione e poche possibilità, ma vogliamo rimanere in Europa. Leao dovrebbe star bene ed è pronto penso per giocare".