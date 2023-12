Raggiante l'allenatore bianconero dopo il successo contro il Napoli che riporta per ora la Juventus al primo posto in classifica. Entra nello spogliatoio dopo la fine della partita per dispensare sorrisi e complimenti a tutti i suoi ragazzi. "Grazie, bravi!", le sue parole. Poi l'abbraccio con Gatti, autore del gol decisivo

JUVENTUS-NAPOLI 1-0, GOL E HIGHLIGHTS