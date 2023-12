Napoli dopo la Juve: rispetto allo scorso anno sono 17 punti in meno

Il Napoli esce sconfitto dallo Stadium e subisce il quinto ko in campionato faticando a tenere il passo delle prime. Nella stagione passata, alla 15^ giornata, Osimhen e compagni erano invece in testa a +8 sul Milan che inseguiva, ma non solo: erano ancora imbattuti in Serie A e avevano già segnato 37 reti, 11 in più rispetto a quest’anno

È tutto un altro Napoli rispetto a quello dello scorso anno. E non è una buona notizia per i tifosi azzurri. La sconfitta contro la Juventus è un’ulteriore conferma di come la squadra campione d’Italia, che nella scorsa stagione ha dominato il campionato, sia in difficoltà. Allo Stadium, pur al termine di una partita tutt’altro che negativa dal punto di vista del gioco e delle occasioni, è arrivata la quinta sconfitta stagionale (soltanto in Serie A). Il confronto con la stagione precedente è impietoso: sono 17 i punti in meno. Tra i dati più significativi anche quello delle reti di testa subite: quella di Gatti è la settima stagionale, mentre erano state quattro in tutto il 2022/24 considerando le tre competizioni.