"Dalla giustizia sportiva mi aspetto giustizia. Mi sono presentato spontaneamente, anche felice". Queste le parole in conferenza di Mourinho che ieri ha parlato per 90’ con il procuratore federale Chinè dopo le dichiarazioni prima della partita con il Sassuolo. "Non ho offeso nessuno, né l'arbitro né la sua capacità", ha detto il portoghese che ha ribadito: "La mia espressione sulla sua stabilità emotiva non è offensiva. Ho il dovere di difendere il calcio"

LA CONFERENZA DI MOU