Italiano: "Vedo il bicchiere pieno per trequarti"

L'allenatore della Fiorentina elogia la sua squadra per la prestazione offerta all'Olimpico e per il risultato ottenuto: "Abbiamo fatto un secondo tempo straordinario, sapevamo che sarebbero partiti forte e poi abbiamo dovuto rimetterla a posto. Doppia superiorità per poco ma è un peccato non averla vinta, ma io vedo il bicchiere pieno per trequarti"

Al termine della gara dell'Olimpico pareggiata per 1-1 contro la Roma (costretta a chiudere la gara in 9), Vincenzo Italiano si dice soddisfatto del risultato ma soprattutto della prestazione dei suoi giocatori: "Abbia avuto la doppia superiorità per poco, potevamo fare male alla Roma, abbiamo fatto un secondo tempo straordinario - dice - Non avevamo approcciato bene e la Roma ne ha approfittato. Peccato perché poi la Roma ha pensato solo a difendersi e noi potevamo essere più lucidi, ma io ho fatto i complimenti ai ragazzi ". Una Roma partita forte nel primo tempo: "Abbiamo concesso alla Roma la palla del gol ingenuamente perché potevamo gestirla meglio, poi loro sono bravi a riempire l'area. Ma noi abbiamo fatto una partita straordinaria, di fronte c'era una squadra forte in uno stadio fantastico, il bicchiere è pieno per trequarti".

"L'obiettivo è quello di migliorarci anno dopo anno"

Una Fiorentina che sta dimostrando di partita in partita di poter alzare l'asticella: "E' stata la partita che mi aspettavo perché sapevo che loro sarebbero partiti forte e infatti sono passati in vantaggio - dice ancora Italiano - Ma poi alla fine abbiamo dovuta rimetterla a posto e c'è voluto carattere e qualità, e poi abbiamo preso in mano la partita". Sulle condizioni di Nico Gonzalez: "Nico rientrava da 8 giorni di lavoro differenziato, per noi è importante, a momenti fa gol, peccato, ma lo recuperiamo e rientra a pieno regime". A che punto è il percorso di crescita? "Io vedo una Fiorentina in crescita anche se a volte alterniamo degli spezzoni dove non siamo noi, ma di solito offriamo prestazioni di grande livello, concediamo poco e tiriamo tanto ed è proprio lì che bisogna migliorare, bisogna essere più risolutivi, ma troveremo la strada giusta anche per questo. Il nostro obiettivo in campionato è migliorare il 7° e l'8° posto degli ultimi due anni, continuare a rimanere nelle competizioni europee".