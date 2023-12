Da Ferguson a Zirkzee: i segreti del Bologna

Dopo la vittoria 2-1 in casa della Salernitana, il Bologna occupa la quarta posizione in classifica insieme alla Roma. La squadra di Thiago Motta - che ha collezionato 25 punti nelle prime 15 giornate - ha numeri importanti e ambizioni europee. Nel video lo studio di 'Sky Calcio Club' spiega quali sono i giocatori chiave per i recenti successi. Su tutti Zirkzee, che ha già messo a segno 7 reti (ieri decisivo con una doppietta)

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA'