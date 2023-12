Recupero importante per i bianconeri che ritrovano l’esterno statunitense dopo la lesione muscolare. L’ex Lille ha svolto la seduta di allenamento con il resto della squadra. Assente Rabiot per un pestone subito contro il Napoli, così come Rugani per via dell’influenza ma nessuno dei due preoccupa in vista del prossimo appuntamento al Ferraris contro il Genoa. Resta out il solo De Sciglio

Buone notizie in casa Juve: è tornato ad allenarsi in gruppo Timothy Weah. L’esterno statunitense è rimasto fuori diverse settimane a causa di una lesione muscolare alla coscia ma ha preso parte all’ultima seduta d’allenamento insieme ai compagni. Allenamento a cui non hanno invece partecipato Adrien Rabiot, per via di un pestone subìto contro il Napoli, e Daniele Rugani alle prese con l’influenza. Nessuno dei due però preoccupa in vista della trasferta di Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino. Fatta eccezione per Mattia De Sciglio e non considerando Fagioli e Pogba, Allegri dovrebbe così avere tutta la rosa a disposizione.