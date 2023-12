Da Italia-Marocco a Monza-Genoa. Tre uomini e una gamba "rinasce" in chiave moderna grazie a Matteo Pessina. Sui social, infatti, il capitano del Monza ha postato un fotomontaggio dell'iconica scena del film di Aldo, Giovanni e Giacomo, ironizzando sul colpo di testa mancato contro il Genoa per il possibile 1-0. "Io me lo ricordavo diverso e voi?" ha chiesto Pessina al trio comico di cui è fan. "Ecco la sensazione di déjà-vu che avevamo" risponde il trio, mentre Giacomo Poretti aggiunge "Va che il Genoa è forte fisicamente", ricordando la frase dopo la sconfitta 10-3 in spiaggia contro il "Marrakech Express".