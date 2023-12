Il Napoli dice addio a una delle sue bandiere: Antonio Juliano è morto all’età di 80 anni dopo una lunga malattia. Nato proprio a Napoli il 26 dicembre 1942, è stato un centrocampista di alto livello: ha vestito la maglia degli azzurri per 17 stagioni (di cui 12 da capitano), poi ha proseguito la sua carriera come dirigente del Napoli, portando giocatori storici come Maradona e Krol. Con il Napoli ha vinto due Coppe Italia (1961-62 e 1975-76), una Coppa delle Alpi (1966) e una Coppa di Lega Italo-Inglese (1976)