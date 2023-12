Frasi su Marcenaro, 20mila euro multa per Mou-Roma

Cosa aveva detto Mou

Era il 2 dicembre scorso, vigilia della partita contro il Sassuolo poi vinta 2-1 dalla Roma. Il portoghese in conferenza aveva detto di "non essere tranquillo" in vista del match del Mapei Stadium: in primis per via dell'arbitro designato, Marcenaro di Genova, "che non ha stabilità emozionale adatta per questa gara", poi per il Var Di Bello ("con lui sempre sfortunati"). E su Berardi: "Prende falli, gialli, rigori inesistenti. Così è troppo: io lo amo, ma allo stesso tempo lo odio. Se fosse un mio giocatore avrebbe un problema con me con quell'atteggiamento".