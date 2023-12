Arrivederci al nuovo anno: le italiane di coppa salutano momentaneamente gli impegni europei e tornano a concentrarsi su lotta scudetto, battaglia per il quarto posto (quinto considerando il ranking) e uscita dalla zona rossa della classifica. Le notizie sono davvero tante: dai sicuri indisponibili, ovvero gli squalificati, fino ai recuperi in extremis. Chi torna, chi salta questo turno di campionato?

Per rispondere a questa e altre domande non resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Ad alcuni il pallone non concede tregue o soste ma i nostri 007 non perdono un colpo. Ecco a voi tutto quel che c'è da sapere in vista del prossimo turno di Serie A