Dove vedere Bologna-Roma

I numeri di Bologna e Roma

Nelle ultime cinque partite di Serie A tra Bologna e Roma sono state realizzate appena tre reti in totale: due 0-0, due vittorie per i giallorossi 1-0, un successo per gli emiliani 1-0. Il Bologna non va a bersaglio contro la Roma in Serie A da 325 minuti di gioco (rete di Svanberg al 35’ nell’1-0 al Dall’Ara dell’1 dicembre 2021): si tratta della striscia aperta senza gol più lunga in termini di minuti contro un’avversaria attualmente nel massimo campionato. Nell’era dei tre punti a vittoria non era mai accaduto che Bologna e Roma avessero entrambe almeno 25 punti conquistati dopo i primi 15 turni di Serie A, mentre l’ultima volta che gli emiliani si trovavano a questo punto del torneo alla pari o superiori in classifica ai giallorossi risale al 2002/03 (Bologna 27 punti, Roma 23). Solo una volta, nell’era dei tre punti a vittoria, il Bologna aveva conquistato almeno 25 punti dopo le prime 15 partite di un torneo di Serie A: 27 nel 2002/03, con Guidolin in panchina. Mentre, sempre considerando l’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), solamente in una stagione la squadra emiliana era in una delle prime cinque posizioni della classifica a questo punto del torneo (quinto posto – al pari con Atalanta e Milan – nel 2000/01). Il Bologna ha vinto tutte le ultime quattro gare interne di Serie A e non arriva a cinque vittorie consecutive in casa in uno stesso massimo campionato dalla fine della stagione 2018/19, quando chiuse quel torneo con sette vittorie di fila al Dall’Ara. Roma molto altalenante in trasferta finora: nelle sette gare giocate fuori casa in questo campionato (2 vittorie, 2 pari, 3 sconfitte), non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (nell’ultima successo per 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo). Bologna e Roma sono due delle sei squadre di questo campionato che hanno concesso meno tiri in porta agli avversari (46 i giallorossi, terzo miglior dato dietro a Juventus e Inter, 51 il Bologna, al quinto posto di questa graduatoria alla pari del Napoli); la squadra di Mourinho è invece seconda solo all’Inter per numero di conclusioni totali subite (149 vs 145).